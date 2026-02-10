Чемпион НБА провёл первый матч после лечения рака. На паркете были также два россиянина

Разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Никола Топич впервые после прохождения курса лечения от рака вышел на площадку в матче G-лиги. В игре за «Оклахома-Сити Блю» с «Су-Фолс Скайфорс» Топич за 16 минут набрал семь очков и сделал семь передач, а его команда одержала победу в овертайме со счётом 137:135.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Отметим, что участие в матче также принял россиянин Виктор Лахин, который также выступает за фарм-клуб «Тандер». Кроме того, за «Скайфорс» сыграл Владислав Голдин. Лахин набрал 12 очков и три подбора, а Голдин – 14 очков и восемь подборов.

Фото: Скриншот

«Мы все невероятно рады, что он снова играет. Я знаю, как сильно он этого ждал, и это очень важно для него психологически. Это огромное достижение. Он не так много играл в последние два года, а затем после годичной реабилитации столкнулся с серьёзным диагнозом и прошёл три курса химиотерапии. То, что он сумел вернуться на площадку, — просто невероятно, и мы очень рады за него», — приводит слова главного тренера «Тандер» Марка Дэйгнолта TSN.

Напомним, Никола был выбран «Оклахомой» под 12-м номером на драфте НБА 2024 года и пропустил весь сезон-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки.

20-летний серб получил чемпионский перстень за победу клуба в прошлом сезоне, став первым игроком в истории НБА с таким достижением. На данный момент он пока не играл в НБА.

