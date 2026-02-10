В «Зените» сообщили, когда стоит ожидать дебюта Исмаэля Бако за команду в ЕЛ

Генеральный директор санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Церковный высказался о состоянии и организации тренировочного процесса 30-летнего бельгийского центрового Исмаэля Бако.

«Исмаэль Бако прибыл в расположение команды, но пока будет тренироваться по индивидуальной программе. У него повреждение левой кисти, которое требует восстановления, поэтому в ближайшие четыре недели он, к сожалению, нам не сможет помочь», — приводит слова Церковного пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, с 2023-го по 2025-й Исмаэль Бако выступал за казанский УНИКС. За это время спортсмен становился серебряным и бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. После ухода из УНИКСа перешёл в «Париж».