Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Зените» сообщили, когда стоит ожидать дебюта Исмаэля Бако за команду в ЕЛ

В «Зените» сообщили, когда стоит ожидать дебюта Исмаэля Бако за команду в ЕЛ
Комментарии

Генеральный директор санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Церковный высказался о состоянии и организации тренировочного процесса 30-летнего бельгийского центрового Исмаэля Бако.

«Исмаэль Бако прибыл в расположение команды, но пока будет тренироваться по индивидуальной программе. У него повреждение левой кисти, которое требует восстановления, поэтому в ближайшие четыре недели он, к сожалению, нам не сможет помочь», — приводит слова Церковного пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, с 2023-го по 2025-й Исмаэль Бако выступал за казанский УНИКС. За это время спортсмен становился серебряным и бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. После ухода из УНИКСа перешёл в «Париж».

Материалы по теме
Деян Радоньич ответил, когда Исмаэль Бако дебютирует за «Зенит»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android