«Финал четырёх» Кубка России по баскетболу пройдёт во Владивостоке в марте

«Финал четырёх» Кубка России по баскетболу пройдёт с 13 по 15 марта во Владивостоке на территории спортивного кластера Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

В «Финале четырех» 25-го розыгрыша Кубка России примут участие четыре клуба — приморское «Динамо», московский ЦСКА-2, а также серебряные призёры прошлогоднего турнира «Пари Нижний Новгород» и действующий обладатель бронзы МБА-МАИ.

Расписание «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу.

— 12 марта состоится пресс-конференция, посвящённая «Финалу четырёх», с участием главных тренеров команд.

— 13 марта пройдут полуфинальные матчи.

— 14 марта будет проведено совещание с руководителями мужских клубов Суперлиги.

— 15 марта пройдут игра за третье место и финальный матч.

Трансляции матчей будут доступны на платформе Okko. Они будут показаны как в прямом эфире, так и в записи. О времени матчей будет сообщено позже.