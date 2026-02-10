Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер сообщил, в каком случае в «Лейкерс» примут решение об увольнении Роба Пелинки

Инсайдер сообщил, в каком случае в «Лейкерс» примут решение об увольнении Роба Пелинки
Комментарии

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка может быть уволен из калифорнийской команды, если «озёрники» не добьются успеха в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026.

Об этом сообщил обозреватель американского портала Heavy Sports Шон Девени со ссылкой на собственные источник в лиге.

В данный момент клуб из Калифорнии занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции лиги, имея на своём счету 32 победы и 20 поражений.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 «озёрникам» не удалось пройти дальше стадии 1/8, в рамках которой «Лейкерс» уступили со счётом 1:4 команде «Миннесота Тимбервулвз».

Сейчас читают:
Источник: «Лейкерс» будут активно добиваться обмена Адетокунбо в межсезонье
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android