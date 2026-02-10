Инсайдер сообщил, в каком случае в «Лейкерс» примут решение об увольнении Роба Пелинки

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка может быть уволен из калифорнийской команды, если «озёрники» не добьются успеха в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026.

Об этом сообщил обозреватель американского портала Heavy Sports Шон Девени со ссылкой на собственные источник в лиге.

В данный момент клуб из Калифорнии занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции лиги, имея на своём счету 32 победы и 20 поражений.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 «озёрникам» не удалось пройти дальше стадии 1/8, в рамках которой «Лейкерс» уступили со счётом 1:4 команде «Миннесота Тимбервулвз».