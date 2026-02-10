В матче «Миннесота» — «Атланта» баскетболистов удалили после едва не случившейся драки

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Атлантой Хоукс» и «Миннесотой Тимбервулвз», который завершился со счётом 116:138, едва не произошла драка между спортсменами.

В одном из эпизодов форвард «Атланты» Мухаммед Гуйе сфолил на центровом «Миннесоты» Наз Риде, после чего игроки устроили стычку. Наз схватил Мухаммеда за майку, однако их моментально стали разнимать одноклубники и тренеры. В результате арбитры решили удалить и Рида, и Гуйе с игры.

Фото: Кадр из официальной трансляции

Фото: Кадр из официальной трансляции

Наиболее результативным игроком встречи стал американский защитник «Атланты» Си Джей Макколлум. Ему удалось набрать 38 очков, сделать один подбор и отдать две передачи.