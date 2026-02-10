Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол

Центровому «Атланты» расцарапали шею в потасовке в матче с «Миннесотой»

Комментарии

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Атлантой Хоукс» и «Миннесотой Тимбервулвз», который завершился со счётом 116:138, едва не произошла драка между спортсменами.

В ходе потасовки центровой «Хоукс» Джок Ландейл получил царапины на шее.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
138 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Досунму - 21, Макдэниелс - 18, Гобер - 18, Рэндл - 18, Хиланд - 13, Дивинченцо - 10, Рид - 7, Кларк - 3, Филлипс, Инглс, Беранже, Фриман
Атланта Хоукс: Макколлум - 38, Александер-Уолкер - 23, Оконгву - 14, Кисперт - 12, Ландейл - 12, Гуйе - 10, Рисашер - 3, Винсент - 2, Ньюэлл - 2, Уоллес, Дэниэлс, Хилд

Фото: Кадр из трансляции

В одном из эпизодов форвард «Атланты» Мухаммед Гуйе сфолил на центровом «Миннесоты» Наз Риде, после чего игроки устроили стычку. Наз схватил Мухаммеда за майку, однако их моментально стали разнимать одноклубники и тренеры. В результате арбитры решили удалить и Рида, и Гуйе с игры.

Наиболее результативным игроком встречи стал американский защитник «Атланты» Си Джей Макколлум. Ему удалось набрать 38 очков, сделать один подбор и отдать две передачи.

Видео
В матче «Миннесота» — «Атланта» баскетболистов удалили после едва не случившейся драки
