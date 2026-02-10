Леброн Джеймс близок к отметке в 43 000 очков в НБА с учётом плей-офф

Лёгкому форварду и одному из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу осталось набрать 53 очка, чтобы преодолеть рубеж в 43 000 набранных очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), включая матчи плей-офф.

На данный момент на счету 41-летнего баскетболиста 42 947 очков. Совсем недавно Джеймс стал первым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 60 000 минут, проведённых на площадке в матчах регулярного чемпионата. Этот результат стал возможен благодаря тому, что Леброн проводит уже свой 23-й сезон в НБА — это ещё один абсолютный рекорд лиги.

Кроме того, при объявлении стартовых составов на Матч всех звёзд 2026 года Джеймс впервые с 2005 года не был выбран в стартовую пятёрку, что прервало его рекордную серию из 21 подряд попадания в стартовый состав на этом мероприятии.