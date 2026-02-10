Дюрант признался, что мечтает увидеть свою майку под сводами арены «Хьюстона»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант в разговоре с легендарным центровым Хакимом Оладжьювоном, бывшим игроком «Хьюстона», признался, что его вдохновляют выведенные из обращения джерси «Рокетс».

«Я обожаю быть здесь и горд быть частью «Рокетс». Каждый раз, когда захожу на арену и вижу наверху эти навечно закреплённые джерси, меня это невероятно вдохновляет.

Искренне верю, что даже когда стану старым, если буду работать изо всех сил, однажды и моё джерси окажется там, под сводами этой арены. Я стремлюсь к этому каждый день. Видеть твоё имя, Хаким Оладжьювон, — это моя ежедневная мотивация и вдохновение», — сказал Дюрант на YouTube-канале Boardroom.