Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант признался, что мечтает увидеть свою майку под сводами арены «Хьюстона»

Дюрант признался, что мечтает увидеть свою майку под сводами арены «Хьюстона»
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант в разговоре с легендарным центровым Хакимом Оладжьювоном, бывшим игроком «Хьюстона», признался, что его вдохновляют выведенные из обращения джерси «Рокетс».

«Я обожаю быть здесь и горд быть частью «Рокетс». Каждый раз, когда захожу на арену и вижу наверху эти навечно закреплённые джерси, меня это невероятно вдохновляет.

Искренне верю, что даже когда стану старым, если буду работать изо всех сил, однажды и моё джерси окажется там, под сводами этой арены. Я стремлюсь к этому каждый день. Видеть твоё имя, Хаким Оладжьювон, — это моя ежедневная мотивация и вдохновение», — сказал Дюрант на YouTube-канале Boardroom.

Сейчас читают:
Такая потасовка — редкость для баскетбола. Игроки НБА не стали сдерживаться!
Видео
Такая потасовка — редкость для баскетбола. Игроки НБА не стали сдерживаться!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android