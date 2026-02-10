Скидки
Доломити Энергия Тренто — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Не хочу умалять ту часть своей карьеры». Кевин Дюрант высказался о времени в «Финиксе»

«Не хочу умалять ту часть своей карьеры». Кевин Дюрант высказался о времени в «Финиксе»
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант вспомнил время, проведённое в «Финикс Санз» с сезона-2022/2023 по 2024/2025. За этот период он провёл в составе команды 145 матчей регулярного чемпионата, набирая в среднем 26,8 очка, 6,3 подбора и 4,6 передачи за игру.

«В Финиксе я всегда был по-настоящему счастлив и совсем не хочу умалять ту часть своей карьеры — там у меня было много крутых моментов. Но тогда в команде было больше опытных ветеранов, которые жили по своему ритму и чаще придерживались привычных методов», — сказал Дюрант на YouTube-канале Boardroom.

Дюрант, Амен Томпсон и Шенгюн на медиадне «Хьюстон Рокетс»:

