Главная Баскетбол Новости

Тимофей Якушин перешёл из «Бетсити Пармы» в «Пари НН»

Тимофей Якушин перешёл из «Бетсити Пармы» в «Пари НН»
Комментарии

Атакующий защитник Тимофей Якушин стал игроком нижегородского «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Как сообщается, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026

29-летний разыгрывающий провёл последние полтора года в «Бетсити Парме». В этом сезоне он сыграл 12 матчей, демонстрируя следующую статистику: в среднем набирал 1,1 очка, делал 0,9 подбора и 0,7 передачи за шесть минут на площадке.

Напомним, ранее пресс-служба «Бетсити Пармы» сообщила об уходе Якушина из клуба.

За карьеру в Единой лиге ВТБ Якушин успел поиграть в таких командах, как МБА-МАИ, «Енисей», «Парма» и «Химки». 29-летний баскетболист дебютировал в Единой лиге ВТБ в сезоне-2015/2016.

