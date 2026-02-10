Скидки
Главная Баскетбол Новости

МБА-МАИ — «Енисей», результат матча 10 февраля 2026, счет 76:75, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Енисей» одолел МБА-МАИ в Единой лиге, прервав серию из четырёх поражений
Комментарии

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и красноярский «Енисей». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 76:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
75 : 76
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Зубков - 16, Личутин - 14, Воронов - 10, Гудумак - 9, Барашков - 8, Савков - 6, Платунов - 6, Балашов - 4, Зайцев - 2, Исмаилов, Певнев
Енисей: Тасич - 24, Рыжов - 15, Коулмэн - 11, Ведищев - 9, Артис - 7, Сонько - 6, Касаткин - 2, Долинин - 2, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин

В составе победителей отличился Данило Тасич, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. 15 очков и семь подборов на счету Егора Рыжова.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев паркета стал Андрей Зубков, набравший 16 очков и совершивший шесть подборов. 14 очков и четыре подбора на счету Максима Личутина.

МБА-МАИ потерпела третье поражение в пяти последних матчах. «Енисей» одержал первую победу в пяти последних встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
