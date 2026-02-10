«Енисей» одолел МБА-МАИ в Единой лиге, прервав серию из четырёх поражений

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и красноярский «Енисей». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 76:75.

В составе победителей отличился Данило Тасич, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. 15 очков и семь подборов на счету Егора Рыжова.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев паркета стал Андрей Зубков, набравший 16 очков и совершивший шесть подборов. 14 очков и четыре подбора на счету Максима Личутина.

МБА-МАИ потерпела третье поражение в пяти последних матчах. «Енисей» одержал первую победу в пяти последних встречах.