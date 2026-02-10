Скидки
Доломити Энергия Тренто — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
22:00 Мск
Стало известно, кто заменит Стефена Карри в Матче звёзд НБА

Стало известно, кто заменит Стефена Карри в Матче звёзд НБА
Комментарии

Форвард «Торонто Рэпторс» Брэндон Ингрэм заменит разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, причиной отсутствия Карри стал синдром пателлофеморальной боли, более известный как «колено бегуна». Обострение травмы произошло две недели назад на индивидуальной тренировке.

Баскетболист пытался продолжать выступления, несмотря на боль, но был вынужден досрочно завершить встречу с «Детройт Пистонс», после чего уже пропустил несколько матчей подряд.

Брэндону 28 лет. Он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году под вторым номером в первом раунде клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».

