Доломити Энергия Тренто — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
22:00 Мск

Единая лига – 2025/2026: результаты на 10 февраля, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 10 февраля
Комментарии

В воскресенье, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедешей встречи.

Результаты Единой лиги 8 февраля:

МБА-МАИ — «Енисей» — 75:76.

После 26 матчей турнирную таблицу возглавляет московский клуб ЦСКА, одержав 24 победы при двух поражениях. Казанская команда УНИКС располагается на второй строчке — 23 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский коллектив «Зенит» (18 побед при девяти поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
