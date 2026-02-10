Единая лига: результаты матчей 10 февраля

В воскресенье, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедешей встречи.

Результаты Единой лиги 8 февраля:

МБА-МАИ — «Енисей» — 75:76.

После 26 матчей турнирную таблицу возглавляет московский клуб ЦСКА, одержав 24 победы при двух поражениях. Казанская команда УНИКС располагается на второй строчке — 23 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский коллектив «Зенит» (18 побед при девяти поражениях).