Личутин прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Енисеем»

Защитник московской МБА-МАИ Максим Личутин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (75:76).

«Такая концовка с «Енисеем» в этом сезоне на этом паркете уже была. К сожалению, сегодня результат противоположный. За две минуты до финальной сирены мы были впереди, но в ключевые моменты допустили несколько абсолютно неоправданных ошибок, которые стоили нам победы. В том числе и у меня была возможность распорядиться мячом гораздо лучше.

Нельзя не отметить «Енисей», парни бились до конца, и сегодня удача оказалась на их стороне. Мы были близки к тому, чтобы сделать перехват на последних секундах, но и в этой ситуации фортуна оказалась к нам не слишком благосклонна. Такие поражения тоже часть игры, нужно сделать правильные выводы и стать сильнее», — приводит слова Личутина пресс-служба московской команды.