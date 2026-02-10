Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Доломити Энергия Тренто — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Личутин прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Енисеем»

Личутин прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Енисеем»
Комментарии

Защитник московской МБА-МАИ Максим Личутин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (75:76).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
75 : 76
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Зубков - 16, Личутин - 14, Воронов - 10, Гудумак - 9, Барашков - 8, Савков - 6, Платунов - 6, Балашов - 4, Зайцев - 2, Исмаилов, Певнев
Енисей: Тасич - 24, Рыжов - 15, Коулмэн - 11, Ведищев - 9, Артис - 7, Сонько - 6, Касаткин - 2, Долинин - 2, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин

«Такая концовка с «Енисеем» в этом сезоне на этом паркете уже была. К сожалению, сегодня результат противоположный. За две минуты до финальной сирены мы были впереди, но в ключевые моменты допустили несколько абсолютно неоправданных ошибок, которые стоили нам победы. В том числе и у меня была возможность распорядиться мячом гораздо лучше.

Нельзя не отметить «Енисей», парни бились до конца, и сегодня удача оказалась на их стороне. Мы были близки к тому, чтобы сделать перехват на последних секундах, но и в этой ситуации фортуна оказалась к нам не слишком благосклонна. Такие поражения тоже часть игры, нужно сделать правильные выводы и стать сильнее», — приводит слова Личутина пресс-служба московской команды.

Материалы по теме
Лучший матч воспитанника «Локо» и топовые игры звёзд. Герои недели в Единой лиге
Рейтинг
Лучший матч воспитанника «Локо» и топовые игры звёзд. Герои недели в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android