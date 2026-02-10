Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Енисеем»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (75:76).

«Очень сложно входить в такую концовку без разыгрывающих, тот же Личутин – это скорее второй номер. В ключевые моменты, когда нужно было решать, допустили просто глупейшие потери. Уступали большую часть игры, но смогли зацепиться благодаря защите, потому что в нападении весь матч мы были далеки от идеала.

Когда наши снайперы бросают 2 из 10, это добавляет проблем. Борьба за плей-офф закручивается с новой силой», – приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.