Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Енисеем»

Комментарии

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (75:76).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
75 : 76
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Зубков - 16, Личутин - 14, Воронов - 10, Гудумак - 9, Барашков - 8, Савков - 6, Платунов - 6, Балашов - 4, Зайцев - 2, Исмаилов, Певнев
Енисей: Тасич - 24, Рыжов - 15, Коулмэн - 11, Ведищев - 9, Артис - 7, Сонько - 6, Касаткин - 2, Долинин - 2, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин

«Очень сложно входить в такую концовку без разыгрывающих, тот же Личутин – это скорее второй номер. В ключевые моменты, когда нужно было решать, допустили просто глупейшие потери. Уступали большую часть игры, но смогли зацепиться благодаря защите, потому что в нападении весь матч мы были далеки от идеала.

Когда наши снайперы бросают 2 из 10, это добавляет проблем. Борьба за плей-офф закручивается с новой силой», – приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

