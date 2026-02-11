Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Арсич прокомментировал победу «Енисея» в матче с МБА-МАИ

Арсич прокомментировал победу «Енисея» в матче с МБА-МАИ
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (76:75).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
75 : 76
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Зубков - 16, Личутин - 14, Воронов - 10, Гудумак - 9, Барашков - 8, Савков - 6, Платунов - 6, Балашов - 4, Зайцев - 2, Исмаилов, Певнев
Енисей: Тасич - 24, Рыжов - 15, Коулмэн - 11, Ведищев - 9, Артис - 7, Сонько - 6, Касаткин - 2, Долинин - 2, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин

«В концовке я первым делом вспомнил нашу первую игру с МБА-МАИ в этом сезоне, когда была такая же концовка, но тогда она осталась за хозяевами. Можно сказать, что сегодня это был своеобразный реванш.

МБА-МАИ – очень классная команда, если ты не играешь все 40 минут одинаково хорошо, она тебя накажет. Сегодня это могло произойти с нами вновь, но Господь, видимо, посмотрел на нас и решил, что сегодня останется с нами», – приводит слова Йовицы Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
Лучший матч воспитанника «Локо» и топовые игры звёзд. Герои недели в Единой лиге
Рейтинг
Лучший матч воспитанника «Локо» и топовые игры звёзд. Герои недели в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android