Арсич прокомментировал победу «Енисея» в матче с МБА-МАИ
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (76:75).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
75 : 76
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Зубков - 16, Личутин - 14, Воронов - 10, Гудумак - 9, Барашков - 8, Савков - 6, Платунов - 6, Балашов - 4, Зайцев - 2, Исмаилов, Певнев
Енисей: Тасич - 24, Рыжов - 15, Коулмэн - 11, Ведищев - 9, Артис - 7, Сонько - 6, Касаткин - 2, Долинин - 2, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин
«В концовке я первым делом вспомнил нашу первую игру с МБА-МАИ в этом сезоне, когда была такая же концовка, но тогда она осталась за хозяевами. Можно сказать, что сегодня это был своеобразный реванш.
МБА-МАИ – очень классная команда, если ты не играешь все 40 минут одинаково хорошо, она тебя накажет. Сегодня это могло произойти с нами вновь, но Господь, видимо, посмотрел на нас и решил, что сегодня останется с нами», – приводит слова Йовицы Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
