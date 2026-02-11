Арсич прокомментировал победу «Енисея» в матче с МБА-МАИ

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (76:75).

«В концовке я первым делом вспомнил нашу первую игру с МБА-МАИ в этом сезоне, когда была такая же концовка, но тогда она осталась за хозяевами. Можно сказать, что сегодня это был своеобразный реванш.

МБА-МАИ – очень классная команда, если ты не играешь все 40 минут одинаково хорошо, она тебя накажет. Сегодня это могло произойти с нами вновь, но Господь, видимо, посмотрел на нас и решил, что сегодня останется с нами», – приводит слова Йовицы Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.