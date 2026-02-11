Скидки
Еврокубок: результаты матчей 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты матчей 10 февраля:

«Паниониос» — «Бешикташ» — 74:114.
«Шлёнск» — «Цедевита-Олимпия» — 81:114.
«Тренто» — «Ратиофарм Ульм» — 76:68.

Иерусалимский «Хапоэль» после 17 матчей возглавляет группу А, одержав 13 побед при четырёх поражениях. Второе место занимает турецкий «Цедевита-Олимпия» — 11 побед и шесть поражений.

Лидером группы В является французский «Бурк» — 13 побед и четыре поражения в 17 играх. Вторым идёт турецкий «Бешикташ» — 13 побед при пяти поражениях.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
