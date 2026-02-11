Скидки
Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, результат матча 11 февраля 2026, счёт 134:137 OT, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Аутсайдер Востока НБА «Индиана» одолела в овертайме «Нью-Йорк», у Брансона 40 очков
Комментарии

В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилось основное время матча регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». Гост выиграли встречу в овертайме со счётом 137:134 OT.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 137
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Бриджес - 22, Таунс - 22, Шамет - 17, Харт - 15, Хукпорти - 7, Кларксон - 4, Альварадо - 4, Диавара - 3, Джонс, Маккаллар, Колек, Джемисон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 30, Нембард - 24, Джексон - 19, Макконнелл - 13, Несмит - 11, Шеппард - 10, Хафф - 10, Поттер - 10, Браун - 8, Джонс - 2

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, на счету которого 40 очков, пять подборов и восемь ассистов. У «Индианы» лучшим стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, в его активе 30 очков, шесть подборов и четыре ассиста.

«Нью-Йорк» после серии из восьми побед проиграл два из трёх последних матчей. Замыкающая таблицу Востока НБА «Индиана» победила после четырёх поражений кряду.

