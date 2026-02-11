Аутсайдер Востока НБА «Индиана» одолела в овертайме «Нью-Йорк», у Брансона 40 очков

В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилось основное время матча регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». Гост выиграли встречу в овертайме со счётом 137:134 OT.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, на счету которого 40 очков, пять подборов и восемь ассистов. У «Индианы» лучшим стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, в его активе 30 очков, шесть подборов и четыре ассиста.

«Нью-Йорк» после серии из восьми побед проиграл два из трёх последних матчей. Замыкающая таблицу Востока НБА «Индиана» победила после четырёх поражений кряду.