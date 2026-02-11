Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 11 февраля 2026, счет 102:95, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

24 очка Дюранта помогли «Хьюстону» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА
Комментарии

В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете «Тойота-центра» (Хьюстон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева выиграли встречу со счётом 102:95.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2026, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
102 : 95
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 26, Шенгюн - 22, Томпсон - 16, Шеппард - 16, Смит II - 13, Исон - 6, Финни-Смит - 3, Холидей, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Капела, Грин
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Коллинз - 17, Матурин - 9, Миллер - 9, Лопес - 7, Джонс - 6, Данн - 6, Джексон - 5, Бэнтон - 4, Нидерхаузер - 3, Вашингтон Мл. - 3, Сандерс - 2, Богданович, Кристи, Батюм

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард хозяев паркета Кевин Дюрант. В его активе 24 очка, шесть подборов и три передачи.

В составе гостей стоит выделить американского лёгкого форварда Кавайя Леонарда, который набрал 24 очка, а также совершил восемь подборов и отдал три ассиста.

В следующем матче «Хьюстон Рокетс» встретится так же с «Лос-Анджелес Клипперс» на своём паркете.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
«Не хочу умалять ту часть своей карьеры». Кевин Дюрант высказался о времени в «Финиксе»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android