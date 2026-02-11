24 очка Дюранта помогли «Хьюстону» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА

В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете «Тойота-центра» (Хьюстон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева выиграли встречу со счётом 102:95.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард хозяев паркета Кевин Дюрант. В его активе 24 очка, шесть подборов и три передачи.

В составе гостей стоит выделить американского лёгкого форварда Кавайя Леонарда, который набрал 24 очка, а также совершил восемь подборов и отдал три ассиста.

В следующем матче «Хьюстон Рокетс» встретится так же с «Лос-Анджелес Клипперс» на своём паркете.