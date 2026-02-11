23 очка Диллона Брукса помогли «Финиксу» переиграть «Даллас»
В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:111.
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Брукс - 23, Букер - 19, Уильямс - 13, Данн - 12, О'Нил - 12, Грин - 12, Игодаро - 10, Гудвин - 8, Коффи - 6, Гиллеспи - 5, Малуач, Буей, Флеминг
Даллас Маверикс: Маршалл - 31, Флэгг - 27, Миддлтон - 13, Вашингтон - 13, Багли III - 9, Кристи - 5, Уильямс - 5, Гэффорд - 4, Джонс - 2, Мартин - 2, Пауэлл, Джонсон
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Далласа» Наджи Маршалл, в его активе 31 очко, четыре подбора и две передачи. У «Финикса» больше всех набрал лёгкий форвард Диллон Брукс, на счету которого 23 очка, а также три подбора и один ассист.
«Санз» выиграли после двух поражений кряду, «Маверикс» продлили неудачную серию до восьми проигранных встреч.
