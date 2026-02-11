Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Финикс Санз — Даллас Маверикс, результат матча 11 февраля 2026, счёт 120:111, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

23 очка Диллона Брукса помогли «Финиксу» переиграть «Даллас»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:111.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Брукс - 23, Букер - 19, Уильямс - 13, Данн - 12, О'Нил - 12, Грин - 12, Игодаро - 10, Гудвин - 8, Коффи - 6, Гиллеспи - 5, Малуач, Буей, Флеминг
Даллас Маверикс: Маршалл - 31, Флэгг - 27, Миддлтон - 13, Вашингтон - 13, Багли III - 9, Кристи - 5, Уильямс - 5, Гэффорд - 4, Джонс - 2, Мартин - 2, Пауэлл, Джонсон

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Далласа» Наджи Маршалл, в его активе 31 очко, четыре подбора и две передачи. У «Финикса» больше всех набрал лёгкий форвард Диллон Брукс, на счету которого 23 очка, а также три подбора и один ассист.

«Санз» выиграли после двух поражений кряду, «Маверикс» продлили неудачную серию до восьми проигранных встреч.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android