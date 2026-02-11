23 очка Диллона Брукса помогли «Финиксу» переиграть «Даллас»

В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:111.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Далласа» Наджи Маршалл, в его активе 31 очко, четыре подбора и две передачи. У «Финикса» больше всех набрал лёгкий форвард Диллон Брукс, на счету которого 23 очка, а также три подбора и один ассист.

«Санз» выиграли после двух поражений кряду, «Маверикс» продлили неудачную серию до восьми проигранных встреч.