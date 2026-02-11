40-очковый дабл-дабл Вембаньямы принёс «Сан-Антонио» разгромную победу над «Лейкерс»

В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 136:108.

Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма — он оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 40 очков, 12 подборов и два результативных паса.

Словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич пропустил встречу из-за травмы, как и 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс.