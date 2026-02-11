Скидки
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Баскетбол

Лос-Анджелес Лейкерс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 11 февраля 2026, счет 108:136, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

40-очковый дабл-дабл Вембаньямы принёс «Сан-Антонио» разгромную победу над «Лейкерс»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 136:108.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 136
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 14, Тимме - 14, Хэйс - 13, Джеймс - 12, Ларэвиа - 10, Кнехт - 9, Бафкин - 7, Вандербилт - 6, Смит - 6, Клебер - 6, Хатимура - 6, Манон - 2
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Брайант - 16, Харпер - 15, Барнс - 11, Васселл - 9, Фокс - 8, Олиник - 8, Шампани - 8, Маклафлин - 7, Джонсон - 6, Корнет - 6, Касл - 2, Сохан, Бийомбо

Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма — он оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 40 очков, 12 подборов и два результативных паса.

Словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич пропустил встречу из-за травмы, как и 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс.

Комментарии
