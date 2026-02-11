40-очковый дабл-дабл Вембаньямы принёс «Сан-Антонио» разгромную победу над «Лейкерс»
Поделиться
В ночь с 10 на 11 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 136:108.
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 136
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 14, Тимме - 14, Хэйс - 13, Джеймс - 12, Ларэвиа - 10, Кнехт - 9, Бафкин - 7, Вандербилт - 6, Смит - 6, Клебер - 6, Хатимура - 6, Манон - 2
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Брайант - 16, Харпер - 15, Барнс - 11, Васселл - 9, Фокс - 8, Олиник - 8, Шампани - 8, Маклафлин - 7, Джонсон - 6, Корнет - 6, Касл - 2, Сохан, Бийомбо
Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма — он оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 40 очков, 12 подборов и два результативных паса.
Словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич пропустил встречу из-за травмы, как и 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс.
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
08:53
-
07:25
-
06:25
-
06:07
-
00:29
-
00:12
- 10 февраля 2026
-
23:52
-
22:43
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
20:52
-
20:45
-
19:05
-
18:51
-
18:33
-
17:53
-
16:19
-
15:33
-
14:32
-
13:39
-
13:03
-
12:31
-
12:05
-
12:04
-
11:53
-
11:37
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:05
-
10:47
-
10:30
-
10:11