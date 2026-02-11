В ночь с 10 на 11 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли четыре матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 11 февраля:

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 134:137 OT;

«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:95;

«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 120:111.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 108:136.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма — он оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 40 очков, 12 подборов и два результативных паса.

Видео: Реакция Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав МВЗ