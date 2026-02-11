Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей WINLINE Basket Cup — 2025/202 на 11 февраля

Basket Cup: расписание на 11 февраля
Комментарии

В среду, 11 февраля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Basket Cup. Расписание матчей на 11 февраля:

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Мега».

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо краснодарского «Локомотива-Кубань» и сербской «Меги», в соревнованиях выступают московский ЦСКА, петербургский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, казанский УНИКС, пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа».

Турнирная таблица Basket Cup 2025/2026
Сейчас читают:
Лучший матч воспитанника «Локо» и топовые игры звёзд. Герои недели в Единой лиге
Рейтинг
Лучший матч воспитанника «Локо» и топовые игры звёзд. Герои недели в Единой лиге

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android