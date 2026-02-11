Basket Cup: расписание на 11 февраля

В среду, 11 февраля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Basket Cup. Расписание матчей на 11 февраля:

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Мега».

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо краснодарского «Локомотива-Кубань» и сербской «Меги», в соревнованиях выступают московский ЦСКА, петербургский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, казанский УНИКС, пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа».

Главные новости дня: