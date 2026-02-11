Скидки
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
21:00 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 11 февраля

Еврокубок: расписание матчей на 11 февраля
Комментарии

В среду, 11 февраля, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание матчей на 11 февраля:

19:00 мск — «Тюрк Телеком» — «Хемниц 99»;
19:00 мск — У-БТ — «Арис»;
21:00 мск — «Будучность» — «Бурк»;
21:00 мск — «Нептунас» — «Бахчешехир»;
21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» — «Манреза»;
22:00 мск — «Умана Рейер» — «Хапоэль» Иерусалим;
22:30 мск — «Лондон Лайонс» — «Лиеткабелис».

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Главные спортивные новости дня:

