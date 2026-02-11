Помощник Итудиса показал средний палец в матче чемпионата Израиля. Судья повторил жест

В матче регулярного чемпионата Израиля между «Хапоэлем» из Иерусалима и «Хапоэлем» из Тель-Авива (105:91) произошёл спорный эпизод с участием Стефаноса Дедаса — ассистента главного тренера гостей Димитриса Итудиса. Во второй четверти встречи арбитр Омер Эстерон удалил Дедаса. Как информирует Sport5.co.il, судья посчитал, что греческий специалист показал средний палец болельщикам хозяев.

Сам Дедас обвинения отверг. В комментарии по пути в раздевалку он заявил: «Я почесал голову. Шесть лет тренирую в Израиле и ни разу не был удалён».

Отметим, что в кадр трансляции попал и Эстерон, показывающий средний палец. Кто-то из израильских болельщиков заявил, что ассистент Итудиса оскорбил семью арбитра, и тот решил, кроме удаления, показать ему и средний палец. Телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на израильских журналистов добавил, что Дедас якобы мог показать средний палец арбитру, после чего был удалён, а когда Итудис спросил, что происходит, арбитр показал это наглядно.

Главные новости дня: