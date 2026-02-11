Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Помощник Итудиса показал средний палец в матче чемпионата Израиля. Судья повторил жест

Помощник Итудиса показал средний палец в матче чемпионата Израиля. Судья повторил жест
Комментарии

В матче регулярного чемпионата Израиля между «Хапоэлем» из Иерусалима и «Хапоэлем» из Тель-Авива (105:91) произошёл спорный эпизод с участием Стефаноса Дедаса — ассистента главного тренера гостей Димитриса Итудиса. Во второй четверти встречи арбитр Омер Эстерон удалил Дедаса. Как информирует Sport5.co.il, судья посчитал, что греческий специалист показал средний палец болельщикам хозяев.

Сам Дедас обвинения отверг. В комментарии по пути в раздевалку он заявил: «Я почесал голову. Шесть лет тренирую в Израиле и ни разу не был удалён».

Отметим, что в кадр трансляции попал и Эстерон, показывающий средний палец. Кто-то из израильских болельщиков заявил, что ассистент Итудиса оскорбил семью арбитра, и тот решил, кроме удаления, показать ему и средний палец. Телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на израильских журналистов добавил, что Дедас якобы мог показать средний палец арбитру, после чего был удалён, а когда Итудис спросил, что происходит, арбитр показал это наглядно.

Сейчас читают:
Итудис может быть уволен из «Хапоэля» — Sportando

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android