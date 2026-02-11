Лука Дончич проинвестирует в создание команды в рамках проекта НБА в Европе — источник

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вошёл в группу инвесторов проекта по созданию команды в Риме в рамках европейского проекта НБА, который возглавляет бывший генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Донни Нельсон. Об этом информируют La Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что Рим станет одним из 12 постоянных клубов в новом проекте NBA Europe. При этом в столице Италии сейчас нет команды высшего уровня, поэтому группа инвесторов во главе с Нельсоном намерена поднять уровень баскетбола в городе.

По данным источника, инвесторы планируют приобрести спортивные права клуба «Ваноли Кремона» и запустить новую команду в чемпионате Италии с сезона-2026/2027. В дальнейшем этот клуб должен стать базой для участия Рима в NBA Europe. Также сообщается, что группа уже провела переговоры с компанией-оператором арены PalaEur — крупнейшей площадки города.

Ранее в числе возможных инвесторов упоминался легендарный игрок «Далласа» Дирк Новицки, однако его представитель Скотт Томлин в комментарии Марку Стайну опроверг эту информацию.

Ожидается, что NBA Europe стартует в сезоне-2027/2028 в формате из 16 команд, 12 из которых получат постоянные лицензии.

