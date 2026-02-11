Кавай Леонард вместе с дядей зарабатывал на откатах от «Клипперс» — источник

Журналист Пабло Торре в своём подкасте представил очередные детали расследования, связанного с финансовыми махинациями вокруг «Лос-Анджелес Клипперс» и лидера команды Кавая Леонарда.

По его данным, дядя Леонарда, Деннис Робертсон, якобы требовал от личного тренера Кавая в «Клипперс» выплатить 10% «агентского вознаграждения», угрожая в противном случае увольнением. При этом, как утверждает Торре, руководство команды было в курсе и не делало ничего, чтобы этому помешать.

Так как Деннис официально не работал в клубе, подобные действия указывают на наличие у него скрытого влияния на организацию. Журналист также рассказал, что через различные компании Леонард и его дядя якобы получали миллионы на откатах, одновременно укрепляя своё влияние в клубе.

Главные новости дня: