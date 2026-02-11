Центровой «Зенита» Ноа Вонле проиграл в суде и выплатил почти $ 200 тыс. — TMZ

Центровой «Зенита» Ноа Вонле завершил поражением многолетний судебный конфликт с бывшим спортивным агентством Pensack Sports. Об этом информирует TMZ.

Сторона Pensack инициировала арбитраж в 2023 году, утверждая, что Вонле не выплатил комиссию с контрактов, подписанных во время его выступлений в Китае. В июне 2024 года арбитры встали на сторону агентства, обязав Вонле выплатить около $ 192 тыс., включая проценты, судебные и юридические расходы. В 2025 году федеральный суд подтвердил это решение, и игрок полностью оплатил сумму в августе того же года.

Вонле продолжил бороться, подав отдельный иск, где обвинил Pensack и посредников в Китае в мошенничестве, нарушениях и подделке контракта, связанного с его выступлениями за «Шанхай Шаркс». Однако суд отклонил претензии баскетболиста, сославшись на то, что спор уже был разрешён в арбитраже и не может рассматриваться повторно. Иск против китайско-американского посредника Алекса Яма также был отклонён.

