Главная Баскетбол Новости

Представлено промо к Матчу звёзд Единой лиги — 2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видео к предстоящему Матчу всех звёзд. Мероприятие состоится 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

Посмотреть видео можно на странице Единой лиги во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что последним участником конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд — 2026 станет 30-летний американский защитник Джален Адамс, представляющий клуб «Бетсити Парма». Соперниками Адамса будут Трент Фрейзер («Зенит»), Павел Савков (МБА-МАИ), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Дмитрий Сонько («Енисей») и Самсон Руженцев (ЦСКА).

Назван последний участник конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги — 2026
