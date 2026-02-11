Представлено промо к Матчу звёзд Единой лиги — 2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видео к предстоящему Матчу всех звёзд. Мероприятие состоится 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

Посмотреть видео можно на странице Единой лиги во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что последним участником конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд — 2026 станет 30-летний американский защитник Джален Адамс, представляющий клуб «Бетсити Парма». Соперниками Адамса будут Трент Фрейзер («Зенит»), Павел Савков (МБА-МАИ), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Дмитрий Сонько («Енисей») и Самсон Руженцев (ЦСКА).