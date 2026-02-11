Опытный скаут НБА ответил, в чём новый главный тренер «Зенита» Радоньич — лучший в Европе

Многолетний скаут команд НБА Марин Седлачек поделился мнением о новом главном тренере «Зенита» Деяне Радоньиче. Черногорский специалист возглавил клуб из Санкт-Петербурга 28 января 2026 года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».

«Что получил «Зенит»? Первое — это очень сильная дисциплина. Это тренер с авторитетом и очень сильными навыками и традициями. Игроки, которые не принимают такие трудовые привычки, уходят из команды. Психологически он хочет, чтобы баскетболисты всегда были готовы на 100%. Он открыт к коммуникации, но не готов к переговорам.

Деян — лучший ориентированный на защиту тренер в Европе, по моему мнению. Лучший по защите. Это можно подтвердить первыми двумя матчами «Зенита»: посмотрите, сколько очков набрали его соперники. Да, «Самара» — не самая сильная команда, они внизу таблицы. Но разве «Енисей» настолько плох, чтобы проигрывать с разницей в 50 очков? Если вы посмотрите видео матча, то увидите лицо тренера «Енисея», которому было очень грустно. Это и есть стиль Радоньича», — сказал Седлачек в интервью Okko.

