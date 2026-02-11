Глава РФБ Андрей Кириленко назвал основную мотивацию в данный момент

Прославленный баскетболист президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о сложностях, с которыми сталкивается отечественный спорт. По словам главы РФБ, главным мотивирующим фактором для него сегодня является антикризисная работа.

«Последние три-четыре года очень сложно говорить о мотивации в каком-то большом, привычном смысле. Вокруг слишком много разной проблематики, начиная с коронавируса в 2020 году, который затем перетёк в изоляцию нашего спорта от международных соревнований. Поэтому основной мотивацией становится антикризис.

Мы живём в режиме преодоления. Если раньше это был период созидания, когда есть возможности, идеи, проекты, и ты думаешь: «Давайте сделаем вот это, давайте попробуем вот то», то сейчас ты постоянно сжимаешься и всё время ждёшь очередного удара. Это не хорошо и не плохо — это просто данность, в которой мы сегодня находимся

Я уверен, что большинство видов спорта сейчас чувствуют то же самое: нужно собраться, нужно это пройти, пережить, будут лучшие времена. В этом, наверное, и есть большой элемент спорта в принципе.

Когда я играл в баскетбол, было много моментов, когда что-то шло не так: игра не получалась, у соперника, наоборот, всё складывалось лучше. В такие моменты нужно перетерпеть, собраться и быть максимально внимательным и дисциплинированным в тех возможностях, которыми ты располагаешь», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

