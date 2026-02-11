Скидки
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция

21:00 Мск
21:00 Мск
Названа позиция руководства «Хапоэля» по Итудису на фоне неудач клуба — источник

Руководство «Хапоэля» из Тель-Авива (Израиль) выразило поддержку главному тренеру команды Димитрису Итудису. В израильском клубе уверены, что греческий специалист является правильным выбором для реализации долгосрочного проекта.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном увольнении тренера из-за неудовлетворительных результатов.

«У тебя наша полная поддержка. Ты вывел нас в Евролигу и ты выведешь нас из этой сложной ситуации», — приводит слова руководства клуба Sport5.co.il.

Димитрис Итудис возглавил «Хапоэль» в прошлом году и в 2025-м привёл команду к триумфу в Еврокубке, что позволило клубу из Тель-Авива дебютировать в Евролиге.

