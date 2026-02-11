Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр назвал хоккеиста, которого будет поддерживать на Олимпиаде-2026

Стив Керр назвал хоккеиста, которого будет поддерживать на Олимпиаде-2026
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что будет поддерживать нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где хоккеист представит сборную Канады.

«Это очень волнительно. Не могу дождаться, когда увижу его игру на Олимпиаде. Очень здорово видеть, как успешно выступает Маклин. Помню его ещё подростком, а теперь участвует в гонке за приз MVP НХЛ – действительно впечатляет», — сказал Керр на пресс-конференции.

Отец хоккеиста, Рик Селебрини, в 2018 году возглавил департамент спортивной медицины «Уорриорз», а сейчас занимает должность вице-президента клуба по вопросам здоровья и медицинского сопровождения игроков.

Селебрини дебютирует на Олимпиаде в четверг, когда сборная Канады сыграет с национальной командой Чехии.

Материалы по теме
Опрос
Кто выиграет мужской хоккейный турнир на ОИ-2026?

Камала Харрис посетила матча «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android