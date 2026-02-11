Стив Керр назвал хоккеиста, которого будет поддерживать на Олимпиаде-2026

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что будет поддерживать нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где хоккеист представит сборную Канады.

«Это очень волнительно. Не могу дождаться, когда увижу его игру на Олимпиаде. Очень здорово видеть, как успешно выступает Маклин. Помню его ещё подростком, а теперь участвует в гонке за приз MVP НХЛ – действительно впечатляет», — сказал Керр на пресс-конференции.

Отец хоккеиста, Рик Селебрини, в 2018 году возглавил департамент спортивной медицины «Уорриорз», а сейчас занимает должность вице-президента клуба по вопросам здоровья и медицинского сопровождения игроков.

Селебрини дебютирует на Олимпиаде в четверг, когда сборная Канады сыграет с национальной командой Чехии.

