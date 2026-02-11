Бронни Джеймс: Дончичу и Леброну нужны такие игроки, как я

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал о своей роли в команде. Сын Леброна Джеймса был выбран «озёрниками» под 55-м номером на драфте НБА 2024 года.

«Я бы сказал, что защита — та роль, в которой я хочу преуспеть, особенно в этой команде. У нас много парней — Лука, Леброн и Остин Ривз, которые могут набирать очки в любой момент, когда нам это требуется. Но им нужны такие игроки, как я, Джейк Ларэвиа или Джарред Вандербилт, которые могут защищаться. Я определённо становлюсь быстрее и сильнее в этом компоненте», — сказал Бронни во время общения со СМИ.

В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (108:136) Бронни набрал 12 очков, сделал три подбора и отдал шесть передач.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: