Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бронни Джеймс: Дончичу и Леброну нужны такие игроки, как я

Бронни Джеймс: Дончичу и Леброну нужны такие игроки, как я
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал о своей роли в команде. Сын Леброна Джеймса был выбран «озёрниками» под 55-м номером на драфте НБА 2024 года.

«Я бы сказал, что защита — та роль, в которой я хочу преуспеть, особенно в этой команде. У нас много парней — Лука, Леброн и Остин Ривз, которые могут набирать очки в любой момент, когда нам это требуется. Но им нужны такие игроки, как я, Джейк Ларэвиа или Джарред Вандербилт, которые могут защищаться. Я определённо становлюсь быстрее и сильнее в этом компоненте», — сказал Бронни во время общения со СМИ.

В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (108:136) Бронни набрал 12 очков, сделал три подбора и отдал шесть передач.

Материалы по теме
Скрытая касса. Кавай Леонард с дядей тайно вывели из «Клипперс» миллионы?
Скрытая касса. Кавай Леонард с дядей тайно вывели из «Клипперс» миллионы?

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android