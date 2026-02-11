Скидки
Тренер на примере россиянина указал, почему NCAA стоит ограничить допуск иностранцев

Комментарии

Главный тренер UCLA Мик Кронин высказал мнение, что игроки по достижении возраста 20 лет и шести месяцев не должны получать право выступать в NCAA. В качестве примера своей точки зрения Кронин назвал центрового Университета Оклахомы Кирилла Елатонцева. 23-летний спортсмен ранее выступал на профессиональном уровне за «Локомотив-Кубань», а в этом сезоне присоединился к «Оклахоме Сунерз».

«Парень из России играл на профессиональном уровне. Ему 23 года, он приходит в «Оклахому» на семестр — и его допускают? Если ты не в колледже к 20 с половиной годам, ты не должен играть. Иначе вы увидите сотни европейцев старше 20 лет, которые приедут и получат стипендии американцев», — приводит слова Кронина USA TODAY.

Наши зажигают в Испании и долгожданная победа Елатонцева. Россияне за рубежом всё ярче!
Илья Ермаков готовится к сезону в NCAA:

