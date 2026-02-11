Игрок «Лейкерс» может предстать перед судом за толчок маскота — TMZ

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс может столкнуться с юридическими последствиями после инцидента с маскотом «Вашингтон Уизардс». Как информирует TMZ, человек, выступающий в роли талисмана «Вашингтона», нанял адвоката Уокина Маккоя — ранее он представлял модель Софию Джамору в деле о домашнем насилии против Хэйса.

Юрист заявил, что рассчитывает на урегулирование вопроса до суда, однако не исключил подачи иска. По его словам, пострадавший получил травмы.

Инцидент произошёл 30 января во время предматчевых представлений: Хэйс толкнул маскота, объяснив позже, что это случилось после того, как тот наступил ему на ногу. НБА дисквалифицировала баскетболиста на один матч. Хэйс впоследствии публично извинился.

