Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
21:00 Мск
Игрок «Лейкерс» может предстать перед судом за толчок маскота — TMZ

Игрок «Лейкерс» может предстать перед судом за толчок маскота — TMZ
Комментарии

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс может столкнуться с юридическими последствиями после инцидента с маскотом «Вашингтон Уизардс». Как информирует TMZ, человек, выступающий в роли талисмана «Вашингтона», нанял адвоката Уокина Маккоя — ранее он представлял модель Софию Джамору в деле о домашнем насилии против Хэйса.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 35, Джеймс - 17, Хэйс - 14, Ларэвиа - 14, Хатимура - 14, Эйтон - 10, Дончич - 10, Смарт - 7, Вандербилт - 6, Клебер - 4, Смит - 4, Кнехт - 2, Джеймс, Тимме
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 26, Эджкомб - 19, Барлоу - 13, Убре - 8, Уотфорд - 6, Бэсси - 6, Граймс - 4, Драммонд - 2, Эдвардс - 2, Бона - 2, Лоури, Джордж, Боучэмп, Брум

Юрист заявил, что рассчитывает на урегулирование вопроса до суда, однако не исключил подачи иска. По его словам, пострадавший получил травмы.

Инцидент произошёл 30 января во время предматчевых представлений: Хэйс толкнул маскота, объяснив позже, что это случилось после того, как тот наступил ему на ногу. НБА дисквалифицировала баскетболиста на один матч. Хэйс впоследствии публично извинился.

