Первая партия билетов на «Финал четырёх» Евролиги раскуплена менее чем за пять минут

Все билеты первой фазы продаж на «Финал четырёх» Евролиги-2026 в Афинах (Греция) распроданы менее чем за пять минут. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Первая фаза продажи открылась 11 февраля. Для тех, кто не успел приобрести билеты, предусмотрены следующие этапы реализации: 26 февраля, 17 марта и 20 апреля. На каждом этапе предлагается ограниченное количество билетов в разных ценовых категориях.

Полуфинальные матчи «Финала четырёх» пройдут 22 мая, а финальный — 24 мая.

