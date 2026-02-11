Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Первая партия билетов на «Финал четырёх» Евролиги раскуплена менее чем за пять минут

Первая партия билетов на «Финал четырёх» Евролиги раскуплена менее чем за пять минут
Комментарии

Все билеты первой фазы продаж на «Финал четырёх» Евролиги-2026 в Афинах (Греция) распроданы менее чем за пять минут. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Первая фаза продажи открылась 11 февраля. Для тех, кто не успел приобрести билеты, предусмотрены следующие этапы реализации: 26 февраля, 17 марта и 20 апреля. На каждом этапе предлагается ограниченное количество билетов в разных ценовых категориях.

Полуфинальные матчи «Финала четырёх» пройдут 22 мая, а финальный — 24 мая.

Ранее президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о сложностях, с которыми сталкивается российский спорт в данный момент.

Материалы по теме
Глава РФБ Андрей Кириленко назвал основную мотивацию в данный момент

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android