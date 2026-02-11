Скидки
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Не осталось серьёзных задач». Тренер «Локо» Томович — о матче с «Мегой» на Basket Cup

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Мегой» в рамках WINLINE Basket Cup.

WINLINE Basket Cup . Группа A
11 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Мега
Белград
«С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет. Будет здорово снова увидеть бывших коллег, игроков, которых я тренировал. Но, конечно же, сделаю всё, чтобы «Локо» выиграл предстоящий матч.

Думаю, игра получится весёлой: «Мега» старается играть быстро, мы тоже, в обеих командах много молодых талантов. В этом турнире перед нами, к сожалению, уже не осталось серьёзных задач, а значит, сможем дать больше игрового времени тем, кто не получал его в большом количестве в предыдущих матчах. При этом, как я уже говорил, мы всё равно нацеливаемся на победу и будем стараться порадовать наших болельщиков не только результатом, но и красивой игрой», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

Будучи баскетболистом, Томислав играл за «Мегу» с 2007-го по 2008-й, а с 2022-го по 2023-й выполнял роль ассистента главного тренера в сербском коллективе, пока не ушёл в «Црвену Звезду».

