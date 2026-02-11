Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Меги» объяснил, почему игра с «Локомотивом-Кубань» будет сложной на Basket Cup

Тренер «Меги» объяснил, почему игра с «Локомотивом-Кубань» будет сложной на Basket Cup
Комментарии

Главный тренер сербского коллектива «Мега» Вуле Авдалович высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань» в рамках WINLINE Basket Cup.

WINLINE Basket Cup . Группа A
11 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Мега
Белград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам предстоит сложная игра с очень сильной командой, которая недавно сменила главного тренера и в последнее время показывает хорошие результаты. По сравнению с первой встречей с ними они значительно изменили состав, усилившись двумя новичками, а также к ним присоединился Мартин, восстанавливавшийся после травмы в первой части сезона. Мы хотим выложиться по максимуму, исправить ошибки, допущенные в прошлой игре, таким образом постараться улучшить свою игру», — приводит слова Авдаловича пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Не осталось серьёзных задач». Тренер «Локо» Томович — о матче с «Мегой» на Basket Cup
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android