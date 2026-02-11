Тренер «Меги» объяснил, почему игра с «Локомотивом-Кубань» будет сложной на Basket Cup

Главный тренер сербского коллектива «Мега» Вуле Авдалович высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань» в рамках WINLINE Basket Cup.
«Нам предстоит сложная игра с очень сильной командой, которая недавно сменила главного тренера и в последнее время показывает хорошие результаты. По сравнению с первой встречей с ними они значительно изменили состав, усилившись двумя новичками, а также к ним присоединился Мартин, восстанавливавшийся после травмы в первой части сезона. Мы хотим выложиться по максимуму, исправить ошибки, допущенные в прошлой игре, таким образом постараться улучшить свою игру», — приводит слова Авдаловича пресс-служба клуба.