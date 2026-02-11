Игрок «Меги» высказался о матче с «Локо» в Basket Cup после победы над краснодарцами в ОТ

20-летний сербский баскетболист Асим Джулович, выступающий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда за команду «Мега», высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань» в рамках WINLINE Basket Cup.

«Это будет ещё одна очень непростая игра для нашей молодой команды. Хотя у «Локомотива» нет побед на групповом этапе, это не значит, что нас ждёт лёгкий матч. Мы обыграли их в Белграде, но борьба шла все 40 минут. У них очень опытные игроки, для нас это будет очень тяжёлый и сложный матч», — приводит слова Джуловича пресс-служба команды.

В матче первого круга группового этапа, который состоялся 4 ноября 2025 года в Сербии, «Мега» одолела краснодарский коллектив в овертайме со счётом 103:100.