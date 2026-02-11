Скидки
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
21:00 Мск
Баскетбол

Игрок «Меги» высказался о матче с «Локо» в Basket Cup после победы над краснодарцами в ОТ

Игрок «Меги» высказался о матче с «Локо» в Basket Cup после победы над краснодарцами в ОТ
Комментарии

20-летний сербский баскетболист Асим Джулович, выступающий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда за команду «Мега», высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань» в рамках WINLINE Basket Cup.

WINLINE Basket Cup . Группа A
11 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Мега
Белград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет ещё одна очень непростая игра для нашей молодой команды. Хотя у «Локомотива» нет побед на групповом этапе, это не значит, что нас ждёт лёгкий матч. Мы обыграли их в Белграде, но борьба шла все 40 минут. У них очень опытные игроки, для нас это будет очень тяжёлый и сложный матч», — приводит слова Джуловича пресс-служба команды.

В матче первого круга группового этапа, который состоялся 4 ноября 2025 года в Сербии, «Мега» одолела краснодарский коллектив в овертайме со счётом 103:100.

Комментарии
