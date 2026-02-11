Скидки
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Баскетбол

«Голден Стэйт» заинтересован в обмене Адебайо и его возлюбленной рекордсменки WNBA

Комментарии

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» заинтересовано в обмене 28-летнего звёздного форварда «Майами Хит» Бэма Адебайо и приобретении его возлюбленной и рекордсменки WNBA Эйжи Уилсон из «Лас-Вегас Эйсес» для выступлений за клуб «Голден Стэйт Валькирис», сообщил инсайдер Clutch Points Бретт Сигель.

По данным Сигеля, ключевым фактором в переговорах по Адебайо источники называют его многолетнюю дружбу с Джимми Батлером, однако главный козырь владельца калифорнийцев Дж Лэйкоба — возможность предложить «пакетное решение». Параллельно с обменом центрового «Валькирис» готовятся сделать Эйже Уилсон предложение, от которого сложно отказаться, как только она выйдет на рынок свободных агентов.

Эйжа (трёхкратная чемпионка WNBA) — первая в истории WNBA и НБА, кто в одном сезоне выиграла чемпионат, оказалась лучшей по набранным очкам, получила награду MVP финала, MVP лиги и награду лучшему оборонительному игроку. Кроме того, она входит в число всего четырёх игроков в истории лиг, которые завоевали четыре трофея MVP до 30 лет — вместе с Биллом Расселлом, Каримом Абдул-Джаббаром и Леброном Джеймсом.

