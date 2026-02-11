«Белые парни против чёрных». Ник Райт назвал, как нужно изменить Матч звёзд НБА

Известный эксперт и обозреватель Ник Райт высказал своё предложение по поводу того, как изменить формат Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чтобы игроки выкладывались на максимум.

«Белые парни против чёрных парней. Лука [Дончич], Джокер [Никола Йокич], [Купер] Флэгг, [Остин] Ривз, [Кон] Нуппель против Вемби [Виктора Вембаньямы] и кого бы то ни было. И я говорю тебе прямо сейчас — парни будут играть чертовски усердно (смеётся). И это решение будет гениальным. Будет самая яркая игра за последние 50 лет, пока у них есть Купер, Кон, восточно-европейские звёзды в прайме в лице Луки и Николы», — сказал Райт на подкасте The Ringer.