Главная Баскетбол Новости

«Белые парни против чёрных». Ник Райт назвал, как нужно изменить Матч звёзд НБА

«Белые парни против чёрных». Ник Райт назвал, как нужно изменить Матч звёзд НБА
Комментарии

Известный эксперт и обозреватель Ник Райт высказал своё предложение по поводу того, как изменить формат Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чтобы игроки выкладывались на максимум.

«Белые парни против чёрных парней. Лука [Дончич], Джокер [Никола Йокич], [Купер] Флэгг, [Остин] Ривз, [Кон] Нуппель против Вемби [Виктора Вембаньямы] и кого бы то ни было. И я говорю тебе прямо сейчас — парни будут играть чертовски усердно (смеётся). И это решение будет гениальным. Будет самая яркая игра за последние 50 лет, пока у них есть Купер, Кон, восточно-европейские звёзды в прайме в лице Луки и Николы», — сказал Райт на подкасте The Ringer.

