НБА объявила наказания для участников массовой драки в матче «Шарлотт» — «Детройт»

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила наказания участникам массовой драки во время матча регулярного чемпионата между «Шарлотт Хорнетс» и «Детройт Пистонс» (104:110).

Лёгкий форвард «шершней» Майлз Бриджес и французский центровой Мусса Диабате пропустят четыре матча за драку и эскалацию конфликта.

Центровой «Пистонс» Айзея Стюарт дисквалифицирован на семь игр за то, что покинул скамейку запасных, вёл себя агрессивно и вступил в драку. Другой центровой «Детройта», с которого и началась потасовка, Джейлен Дюрен дисквалифицирован на два матча.

