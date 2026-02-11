Скидки
НБА объявила наказания для участников массовой драки в матче «Шарлотт» — «Детройт»

НБА объявила наказания для участников массовой драки в матче «Шарлотт» — «Детройт»
Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила наказания участникам массовой драки во время матча регулярного чемпионата между «Шарлотт Хорнетс» и «Детройт Пистонс» (104:110).

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 24, Болл - 20, Нуппель - 20, Уильямс - 12, Бриджес - 6, Джеймс - 6, Колкбреннер - 6, Грин - 5, Манн - 5, Диабате, Коннотон, Тиллман
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Робинсон - 18, Дюрен - 15, Рид - 12, Харрис - 11, Томпсон - 6, Леверт - 5, Дженкинс - 4, Грин - 4, Стюарт - 2, Сассер, Хаертер

Лёгкий форвард «шершней» Майлз Бриджес и французский центровой Мусса Диабате пропустят четыре матча за драку и эскалацию конфликта.

Центровой «Пистонс» Айзея Стюарт дисквалифицирован на семь игр за то, что покинул скамейку запасных, вёл себя агрессивно и вступил в драку. Другой центровой «Детройта», с которого и началась потасовка, Джейлен Дюрен дисквалифицирован на два матча.

Подробности массовой драки читайте в материале «Чемпионата».

