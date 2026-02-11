НБА обновила рейтинг новичков НБА. Дёмин — за пределами топ-6, Флэгг — сохранил лидерство

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026.

Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 11 февраля:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

5. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).

6. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

7. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).

8. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).

9. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).

10. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Российский разыгрывающий Егор Дёмин на прошлой неделе был на шестой строчке рейтинга.