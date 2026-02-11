НБА обновила рейтинг новичков НБА. Дёмин — за пределами топ-6, Флэгг — сохранил лидерство

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026.
Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 11 февраля:
1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
5. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
6. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
7. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).
8. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
9. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
10. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
Российский разыгрывающий Егор Дёмин на прошлой неделе был на шестой строчке рейтинга.