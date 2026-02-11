Скидки
Главная Баскетбол Новости

НБА обновила рейтинг новичков НБА. Дёмин — за пределами топ-6, Флэгг — сохранил лидерство

НБА обновила рейтинг новичков НБА. Дёмин — за пределами топ-6, Флэгг — сохранил лидерство
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026.

Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 11 февраля:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
5. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
6. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
7. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).
8. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
9. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
10. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Российский разыгрывающий Егор Дёмин на прошлой неделе был на шестой строчке рейтинга.

Сумеет ли Егор Дёмин превзойти Кириленко и Шведа?
Сумеет ли Егор Дёмин превзойти Кириленко и Шведа?
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

