Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин стал лицом постера «Бруклина» к празднованию китайского нового года в НБА

Егор Дёмин стал лицом постера «Бруклина» к празднованию китайского нового года в НБА
Комментарии

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала в социальных сетях постер предстоящего матча регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс», который пройдёт в ночь на 12 февраля.

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Brooklyn Nets

Китайский новый год будет отмечаться в 2026 году с 17 февраля по 3 марта.

В нынешнем сезоне баскетболисты из Нью-Йорка в 52 матчах одержали 15 побед при 37 поражениях и занимают 13-е место в Восточной конференции, располагаясь за пределами зоны плей-ин и плей-офф.

Егор был выбрал «Бруклином» под восьмым номером на драфте 2025 года, став первым представителем из России, которого взяли под таким высоким пиком.

