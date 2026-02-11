Егор Дёмин стал лицом постера «Бруклина» к празднованию китайского нового года в НБА

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала в социальных сетях постер предстоящего матча регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс», который пройдёт в ночь на 12 февраля.

Фото: Brooklyn Nets

Китайский новый год будет отмечаться в 2026 году с 17 февраля по 3 марта.

В нынешнем сезоне баскетболисты из Нью-Йорка в 52 матчах одержали 15 побед при 37 поражениях и занимают 13-е место в Восточной конференции, располагаясь за пределами зоны плей-ин и плей-офф.

Егор был выбрал «Бруклином» под восьмым номером на драфте 2025 года, став первым представителем из России, которого взяли под таким высоким пиком.