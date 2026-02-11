«Голден Стэйт» обвинял Кумингу в том, что его родственники берут много клубной еды — ESPN

В ESPN рассказали детали взаимоотношений между клубом НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и форвардом Жонатаном Кумингой, который был обменян в «Атланту Хоукс».

«В декабре 2025 года у Куминги состоялась встреча с руководством. Форвард знал, что менеджмент намерен сделать ему выговор за пропуск обязательного командного мероприятия. Однако вторым пунктом повестки стал сюрприз: Кумингу уведомили, что кто-то из его окружения берёт слишком много еды из комнаты для семей игроков.

«Претензии между игроком и организацией стали «мелочными» на пятый год отношений, которые, по мнению многих, должны были завершиться годами ранее». Сам Куминга воспринял это как попытку наказать его и ещё один сигнал, что будущее с командой невозможно», — говорится в статье ESPN.