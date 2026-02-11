Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» обвинял Кумингу в том, что его родственники берут много клубной еды — ESPN

«Голден Стэйт» обвинял Кумингу в том, что его родственники берут много клубной еды — ESPN
Комментарии

В ESPN рассказали детали взаимоотношений между клубом НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и форвардом Жонатаном Кумингой, который был обменян в «Атланту Хоукс».

«В декабре 2025 года у Куминги состоялась встреча с руководством. Форвард знал, что менеджмент намерен сделать ему выговор за пропуск обязательного командного мероприятия. Однако вторым пунктом повестки стал сюрприз: Кумингу уведомили, что кто-то из его окружения берёт слишком много еды из комнаты для семей игроков.

«Претензии между игроком и организацией стали «мелочными» на пятый год отношений, которые, по мнению многих, должны были завершиться годами ранее». Сам Куминга воспринял это как попытку наказать его и ещё один сигнал, что будущее с командой невозможно», — говорится в статье ESPN.

Материалы по теме
Кристапс Порзингис назвал главное впечатление от перехода в «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android