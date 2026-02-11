Скидки
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» — «Мега», результат матча 11 февраля 2026, счет 109:102, WINLINE Basket Cup – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» одержал первую победу в Basket Cup, взяв реванш у сербской «Меги»
Комментарии

В среду, 11 февраля, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся очередной матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в рамках которого «Локомотив-Кубань» принимал «Мегу».

WINLINE Basket Cup . Группа A
11 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
109 : 102
Мега
Белград
Локомотив-Кубань: Квитковских - 23, Мартин - 20, Ведищев - 16, Ищенко - 13, Темиров - 11, Джонсон - 8, Шеянов - 5, Коновалов - 5, Мур - 4, Попов - 4, Рябков
Мега: Маркович - 17, Крофлич - 16, Джулович - 15, Дрезгич - 14, Люк - 12, Суиго - 12, Сржентич - 9, Сиби - 4, Мушицки - 2, Гачич - 1, Миленкович, Вукчевич

Краснодарские баскетболисты со счётом 109:102 (31:32; 21:22; 33:28; 24:20) обыграли гостей из Сербии.

Лучшим игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин, оформивший дабл-дабл — 20 очков, один подбор, 10 передач и один перехват при коэффициенте эффективности «+28».

В сербском коллективе отличился форвард Боголюб Маркович, на его счету 17 очков, пять подборов, четыре передачи, два перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+27».

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026
Комментарии
