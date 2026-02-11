«Локомотив-Кубань» одержал первую победу в Basket Cup, взяв реванш у сербской «Меги»

В среду, 11 февраля, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся очередной матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в рамках которого «Локомотив-Кубань» принимал «Мегу».

Краснодарские баскетболисты со счётом 109:102 (31:32; 21:22; 33:28; 24:20) обыграли гостей из Сербии.

Лучшим игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин, оформивший дабл-дабл — 20 очков, один подбор, 10 передач и один перехват при коэффициенте эффективности «+28».

В сербском коллективе отличился форвард Боголюб Маркович, на его счету 17 очков, пять подборов, четыре передачи, два перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+27».