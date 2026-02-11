Скидки
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» установил рекорд результативности в Basket Cup

«Локомотив-Кубань» установил рекорд результативности в Basket Cup
Комментарии

Баскетболисты «Локомотива-Кубань» в пятом матче группового этапа внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup установили рекорд результативности данного соревнования.

WINLINE Basket Cup . Группа A
11 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
109 : 102
Мега
Белград
Локомотив-Кубань: Квитковских - 23, Мартин - 20, Ведищев - 16, Ищенко - 13, Темиров - 11, Джонсон - 8, Шеянов - 5, Коновалов - 5, Мур - 4, Попов - 4, Рябков
Мега: Маркович - 17, Крофлич - 16, Джулович - 15, Дрезгич - 14, Люк - 12, Суиго - 12, Сржентич - 9, Сиби - 4, Мушицки - 2, Гачич - 1, Миленкович, Вукчевич

Соперником краснодарцев стала сербская «Мега», а встреча между двумя коллективами закончилась победой «Локомотива-Кубань» со счётом 109:102 (31:32; 21:22; 33:28; 24:20). Набранные краснодарцами 109 очков являются рекордными для внутрисезонного турнира. А общее количество очков для двух команд, равное 211, тоже является высшим результатом соревнований.

Примечательно, что предыдущий общий рекорд результативности в матче также был установлен во встрече этих клубов в первом круге группового этапа, когда «Мега» обыграла «Локомотив-Кубань» со счётом 103:100 (ОТ).

Индивидуальный клубный рекорд до сегодняшнего матча принадлежал ЦСКА, который в матче с «Бетсити Пармой» набрал 104 очка.

