«Локомотив-Кубань» установил рекорд результативности в Basket Cup

Баскетболисты «Локомотива-Кубань» в пятом матче группового этапа внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup установили рекорд результативности данного соревнования.

Соперником краснодарцев стала сербская «Мега», а встреча между двумя коллективами закончилась победой «Локомотива-Кубань» со счётом 109:102 (31:32; 21:22; 33:28; 24:20). Набранные краснодарцами 109 очков являются рекордными для внутрисезонного турнира. А общее количество очков для двух команд, равное 211, тоже является высшим результатом соревнований.

Примечательно, что предыдущий общий рекорд результативности в матче также был установлен во встрече этих клубов в первом круге группового этапа, когда «Мега» обыграла «Локомотив-Кубань» со счётом 103:100 (ОТ).

Индивидуальный клубный рекорд до сегодняшнего матча принадлежал ЦСКА, который в матче с «Бетсити Пармой» набрал 104 очка.