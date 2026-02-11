Basket Cup: результаты на 11 февраля

В среду, 11 февраля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Basket Cup. Результаты матчей на 11 февраля:

«Локомотив-Кубань» — «Мега» — 109:102.

После пяти матчей группового этапа в группе А лидером является московский ЦСКА, одержавший четыре победы при одном поражении. Второе место занимает «Бетсити Парма» — три победы при двух поражениях. «Мега» — третья (две победы и три поражения). «Локомотив-Кубань» четвёртый (одна победа при четырёх поражениях).