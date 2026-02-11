Томович прокомментировал первую победу «Локомотива» в пяти матчах Basket Cup

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу в WINLINE Basket Cup над «Мегой» (109:102).

«В первую очередь мне очень понравилось отношение моих игроков к сегодняшнему матчу. Несмотря на то что мы утратили шанс квалифицироваться дальше, наша работа продолжается – мы строим команду, для нас важна каждая тренировка и каждая игра, особенно с таким талантливым соперником, как «Мега».

Несмотря на то что мы пропустили больше 100 очков, похвалю нашу оборону — нам не раз удавалось хорошо останавливать атаку соперника, во второй половине в паре эпизодов мы заставили их нарушить правило 24 секунд. Просто и мы, и они играем в высоком темпе, с быстрыми владениями, отсюда такая результативность. Надеюсь, зрителям понравилось. И, конечно, я рад, что мы смогли порадовать победой болельщиков, которые всегда нас превосходно поддерживают», — сказал Томович на пресс-конференции.