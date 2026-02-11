Скидки
Томович прокомментировал первую победу «Локомотива» в пяти матчах Basket Cup

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу в WINLINE Basket Cup над «Мегой» (109:102).

WINLINE Basket Cup . Группа A
11 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
109 : 102
Мега
Белград
Локомотив-Кубань: Квитковских - 23, Мартин - 20, Ведищев - 16, Ищенко - 13, Темиров - 11, Джонсон - 8, Шеянов - 5, Коновалов - 5, Мур - 4, Попов - 4, Рябков
Мега: Маркович - 17, Крофлич - 16, Джулович - 15, Дрезгич - 14, Люк - 12, Суиго - 12, Сржентич - 9, Сиби - 4, Мушицки - 2, Гачич - 1, Миленкович, Вукчевич

«В первую очередь мне очень понравилось отношение моих игроков к сегодняшнему матчу. Несмотря на то что мы утратили шанс квалифицироваться дальше, наша работа продолжается – мы строим команду, для нас важна каждая тренировка и каждая игра, особенно с таким талантливым соперником, как «Мега».

Несмотря на то что мы пропустили больше 100 очков, похвалю нашу оборону — нам не раз удавалось хорошо останавливать атаку соперника, во второй половине в паре эпизодов мы заставили их нарушить правило 24 секунд. Просто и мы, и они играем в высоком темпе, с быстрыми владениями, отсюда такая результативность. Надеюсь, зрителям понравилось. И, конечно, я рад, что мы смогли порадовать победой болельщиков, которые всегда нас превосходно поддерживают», — сказал Томович на пресс-конференции.

«Локомотив-Кубань» установил рекорд результативности в Basket Cup
